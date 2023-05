"Qarabağ" klubu futbolçular Ramil Şeydayev və Filip Ozobiçlə vidalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağdam təmsilçisinin rəsmi feysbuk hesabı paylaşım edib.

Qeyd edək ki, Filip Ozobiç 2018-ci ildən "Qarabağ"ın formasını geyinib. Ramil Şeydayev isə 2017/2018 mövsümündə və 2021-ci ildən komandada çalışıb.

