Azərbaycanda səhiyyə xərcləri AZALDILIR

Azərbaycanın 2023-cü il üzrə dövlət büdcəsindən səhiyyə ilə bağlı ayırmalar 102 milyon 432 min manat və yaxud 5,4% azaldılaraq 1 milyard 906 milyon 389 min manatdan 1 milyard 803 milyon 957 min manata endirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, “2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında” qanuna dəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsində öz əksini tapıb.

Sənədə əsasən, poliklinika və ambulatoriyalar üzrə xərclərin dəyişdirilməyərək 1 milyon 802 min manat, xəstəxanalar üzrə xərclərin dəyişdirilməyərək 171 milyon 384 min manat, səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar üzrə xərclərin dəyişdirilməyərək 2 milyon 517 min manat, icbari tibbi sığorta fonduna ayırmaların dəyişdirilməyərək 1 milyard 263 milyon 820 min manat saxlanılması, səhiyyə sahəsində proqram və digər xidmətlər üzrə xərclərin isə 102 milyon 432 min manat və yaxud 5,9% azaldılaraq 1 milyard 678 milyon 95 min manatdan 1 628 milyard 252 min manata endirilməsi nəzərdə tutulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.