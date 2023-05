İtaliya Futbol Federasiyası "Yuventus" klubunun "maaş maxinasiyaları" ilə bağlı məhkəmə iclası keçirib.

Metbuat.az xəbər verir, Turin təmsilçisi oyunçuların məvaciblərinə görə xallardan məhrum edilməyəcək. Məhkəmə "qoca sinyora"nın günahını etiraf etməsini nəzərə alıb. Beləliklə, klub yalnız 700 min avrodan çox cərimə ödəyəcək.

Qeyd edək ki, daha əvvəl "Yuventus"un 10 xalı maliyyə fırıldaqçılığına görə silinib.

