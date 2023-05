Laçından göz oxşayan FOTOLAR

Otuz ilə yaxın işğal altında qalan, düşmənin viran qoyduğu Laçın indi azad nəfəs alır, yenidən qurulur, dirçəlir.

Xüsusi zövqlə aparılan genişmiqyaslı tikinti-quruculuq işləri ilə yanaşı, indi Laçının təbiəti də göz oxşayır. Dörd tərəfdən dağlarla əhatə olunan şahinlər yurdunun təbiəti yamyaşıla bürünüb, hər tərəfdə gül-çiçək açıb. İllərdir işğalın ağrı-acısını çəkən bu qədim Azərbaycan yurdu sanki öz sakinlərini qayıdışına sevinir, onları təbiətinin gözəlliyi ilə salamlayır, göz qamaşdırır.

AZƏRTAC-a istinadən Laçından çəkilən fotoları təqdim edirik:

