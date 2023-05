Ötən günlərdə məşhur aktyor Robert De Nironun 79 yaşında ata olacağı barədə xəbərlərin yayılmasından sonra bu dəfə Al Paçinonun sevgilisinin hamilə olduğu bildirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TMZ nəşri məlumat yayıb.

Məlumata görə, 83 yaşlı aktyorun 29 yaşlı sevgilisi Nur Alfallah 8 aylıq hamilədir.

İkisi ekiz olmaqla 3 övladı olan Al Paçinonun nümayəndəsi xəbəri təsdiqləyib və cütlüyün uşaq gözlədiyini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.