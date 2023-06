Baş Prokurorluqda Aİ-nin nümayəndə heyəti ilə görüş keçirildi - FOTO

İyunun 1-də Baş Prokurorluqda Avropa İttifaqının Kimyəvi, Bioloji, Radioloji və Nüvə (KBRN) sahəsində Risklərin Yumşaldılması üzrə Qabaqcıl Təcrübə Mərkəzləri Təşəbbüsünün Cənub Şərq və Şərqi Avropa katibliyinin nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən bildirilib ki, görüş zamanı qeyd olunan katibliyin regional koordinatoru Talqat Talubayev görüşə görə minnətdarlığını bildirərək Kimyəvi və Bioloji Cinayətlər üzrə Prokurorun Bələdçisi təlimat kitabçasının təqdimatını keçirib.

Sözügedən Təşəbbüs çərçivəsində ölkəmizin də qoşulduğu layihələrin gedişatı, icra vəziyyəti və əldə olunmuş nəticələr, o cümlədən KBRN ilə bağlı risklərin azaldılması sahəsində milli səviyyədə ehtiyacların qiymətləndirilməsi barədə faydalı təcrübə mübadiləsi aparılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.