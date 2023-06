Adı PSJ ilə hallanan “Roma”nın baş məşqçisi Joze Mourinyo iddialarla bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o növbəti mövsüm də komandada qalmaq istədiyini bildirib. “Romada qalmaq istəyirəm” deyən Mourinyonun sözlərinə görə, özü və oyunçuları daha çox şeyə layiqdir.

Qeyd edək ki, UEFA Avropa Liqasının final oyununda "Roma" "Sevilya"ya penaltilər seriyasında məğlub olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.