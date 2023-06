Rusiya taxıl sazişini dayandırdı

Rusiyanın Ukrayna limanlarında gəmilərin qeydiyyatını əngəlləməsi səbəbindən Qara dəniz taxıl dəhlizi sazişi yenidən dayanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Yenilənmə və İnfrastruktur Nazirliyi açıqlama verib. Bildirilir ki, Rusiyanın nümayəndə heyəti razılaşmaya əsasən donanmanı qeydiyyatdan keçirməkdən əsassız imtina edib.Rusiya tərəfi isə Qara dəniz taxıl dəhlizi sazişinin statusu ilə bağlı suallara cavab verməyib.

Qeyd edək ki, Türkiyə və BMT-nin təşəbbüsü ilə Rusiya və Ukrayna arasında taxıl sazişinin müddətinin artırılması barədə razılıq əldə edilmişdi.

