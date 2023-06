Rusiya-Azərbaycan-Ermənistan Üçtərəfli İşçi Qrupun iclası başlayıb

Moskvada Cənubi Qafqazda iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması ilə bağlı Üçtərəfli İşçi Qrupun iclası başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Federasiyası Baş nazirinin müavini Aleksey Overçukun mətbuat katibi Andrey Matveyev bildirib.

“Moskvada dövlət başçılarının tapşırığına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev, Ermənistan Respublikasının Baş nazirinin müavini Mqer Qriqoryanın və Rusiya Baş nazirin müavini Aleksey Overçukun birgə sədrliyi ilə Üçtərəfli İşçi Qrup öz işinə başlayıb", - Matveyev vurğulayıb.

