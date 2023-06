“Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin strukturu”nda dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəyişikliyə əsasən Daxili İşlər Nazirliyində “Kibercinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsi" yaradılıb.

