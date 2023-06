Skuterlərin bulvar ərazisində hərəkətinə dünəndən qadağa qoyulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əfsanə Mehdiyeva Sputnik Azərbaycan-a açıqlamasında bildirib.

Onun sözlərinə görə, bu addım skuterlərin bulvar ərazisində hərəkəti ilə bağlı çoxsaylı şikayətlər daxil olduğuna görə atılıb.

