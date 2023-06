Bu gün Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) I qrup üzrə RK və Rİ altqruplarının hər ikisini seçən abituriyentlər üçün informatika fənni üzrə əlavə imtahan keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİM-dən məlumat verilib.

Xatırladaq ki, iyunun 3-də DİM respublikanın 18 şəhər və rayonunda IV ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçirir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.