Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanın işğaldan azad edilən Şuşa şəhərində kütləvi məzarlıq aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, kütləvi məzarlıq Şuşa türməsinin ərazisində aşkar olunub.

İlkin məlumata görə, qalıqların ən azı 4 nəfərə aid olduğu ehtimal edilir.

