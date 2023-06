Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) bölmələri tərəfindən ölkəmizin suveren ərazilərində, Ermənistan ilə sərhəddə, Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında quraşdırılan nəzarət-buraxılış məntəqəsindən yeni görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə Rusiya sülhməramlılarına məxsus hərbi “Kamaz”da yer alan mülki ermənilərin pasport nəzarətindən keçdiyi öz əksini tapıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

(Qafqazinfo)

