Aparıcı Aytən Səfərova qızı Ayza ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az olay.az-a istindən xəbər verir ki, övladı ilə toy məclisində iştirak edən Aytən onunla fotosunu hekayə bölməsində yerləşdirib.

“Qızım, sənin üçün olsun büsat”, - deyə, Səfərova bildirib.

