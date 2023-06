Azərbaycan ərazisində saxlanılan və hazırda məhkum olunan diversantlar bir çox etiraf ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, erməni diversantlar bu barədə İctimai TV-nin hazırladığı reportajda danışıblar.

Onlar Azərbaycan torpaqlarında törətdikləri əməlləri etiraf etməklə, peşman olduqlarını bildiriblər.

Sözügedən süjeti təqdim edirik:

