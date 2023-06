Aşotu oğurlamaqda təqsirləndirilən qadınla bağlı YENİ QƏRAR

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın oğlunu oğurlamağa cəhd etdiyinə görə həbs edilən Qayane Akopyan ev dustaqlığına buraxıb.

Metbuat.az Sputnik Ermənistan-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun vəkili məlumat yayıb.

Xatırladaq ki, mayın 18-də Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın oğlu Aşot Paşinyanın oğurlanmasına cəhd edilib. “Oğulların çağırışı” adlı ictimai təşkilatın nümayəndələri Aşot Paşinyanı zorla maşınlarına mindirsələr də, avtomobilin yolda bir anlıq dayanmasından istifadə edən Aşot Paşinyan maşından düşərək qaça bilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.