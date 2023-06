Sosial şəbəkələrdə Azərbaycandan İrana uçuşların ləğv olunması ilə bağlı məlumatlar yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-dən verilən məlumata görə, bu barədə iddialar doğru deyil: "İrana uçuşlar adi qaydada həyata keçirilir".

