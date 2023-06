2022-ci ildə Azərbaycanda ölü doğulanların sayı 597 nəfər olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

Qeyd edək ki, 2022-ci ildə Azərbaycanda ümumilikdə 121 min doğuş qeydə alınıb.

