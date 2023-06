Sürpriz seçim - Messi transferi reallaşır

“Çelsi” və “Nyukasl Yunayted” Lionel Messini transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ispan jurnalist Pablo Gravellone məlumat verib. Bildirilir ki, hər iki klub Messini transfer etmək üçün fantastik büdcə ayırıb. Məlumatda qeyd edilir, “Çelsi” və “Nyukasl Yunayted”in transferlər üçün böyük büdcəsi var və onlar onu Messi üçün ayırmağa hazırdır.

Qeyd edək ki, PSJ Messinin klubdan ayrıldığını elan edib. Messinin “Barselona”ya qayıtmaq istədiyi bildirilir. Messi "Barselona" qarşısında La Liqa arasında problemlərini həll etmək üçün şərt qoyub. Əks halda Messi digər klubu seçəcək. Səudiyyə Ərəbistanı klubunun da Messi ilə danışıqlar apardığı deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.