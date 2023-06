Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanda kənd təsərrüfatı bitkilərinin sığortası üzrə 9,3 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.

Metbuat.az bildirir ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankından verilən məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,7 dəfə çoxdur.

Ötən 4 ayda bu sığorta növü üzrə sığorta ödənişi isə 0,7 milyon manat təşkil edib (1 il bundan əvvəl sığorta ödənişi olmayıb).

