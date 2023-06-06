Zlatan İbrahimoviçin yubiley qolları açıqlanıb - SİYAHI

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) karyerasını başa vuran Zlatan İbrahimoviçin yubiley qollarını sıralayıb.
Metbuat.az bildirir ki, isveçli forvardın karyerasında vurduğu son top da cədvəldə qeyd olunub.
41 yaşlı İbra XXI əsrin ən məhsuldar hücumçuları arasında karyerasını bitirən ilk oyunçu olub. O, dünya futbolunda son 4 onilliyin hər birində qol vuran 10 oyunçudan biridir.
Qol
Tarix
Komanda
Oyun
Yaş
1
30/10/1999
“Malmö”
“Vastra” – 2:1
18 yaş 27 gün
100
25/10/2006
“İnter”
“Livorno” – 4:1
25 yaş 22 gün
200
30/10/2010
“Milan”
“Yuventus” – 1:2
29 yaş 27 gün
300
11/06/2013
İsveç
Farer adaları – 2:0
31 yaş 251 gün
400
17/11/2015
İsveç
Danimarka – 2:2
34 yaş 45 gün
500
20/04/2019
“Los Anceles Qalaksi”
“Hyuston Dinamo” – 2:1
37 yaş 199 gün
561
18/03/2023
“Milan”
“Udineze” – 1:3
41 yaş 166 gün