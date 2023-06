Ağsu və Kürdəmir qazın verilməsində fasilə olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Qaz İxrac” İdarəsinə məxsus “Qazıməmməd-Qazax” yüksək təzyiqli Magistral Qaz Kəmərində xətti sipərdə baş vermiş nasazlıqla əlaqədar bu gün saat 14:30-dan etibarən işlər başa çatanadək "Kəndoba" və “Sığırlı” QPS-lərdən qaz təchizatı dayandırılıb.

Təmir işləri aparılan müddətdə Ağsu və Kürdəmir rayonlarının bir hissəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

