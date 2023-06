Mahir Emreli 1 dəqiqəyə "Beşiktaş"a qol vurdu - VİDEO

Bu gün Türkiyə çempionatında sonuncu turun oyunu keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan millisinin hücumçusu Mahir Emrelinin çıxış etdiyi "Konyaspor" səfərdə "Beşiktaş"la qarşılaşır. Oyuna ehtiyat oyunçular skamyasında başlayan Emreli 46-cı dəqiqədə meydana çıxıb. O, meydana daxil olduqdan 1 dəqiqə sonra 47-cı dəqiqədə komandasının 2-ci, bərabərlik qolunun müəllifi olub. Beləliklə, qışda "Konyaspor"a keçən Emreli Türkiyə superliqasında 2-ci qolunu vurub.

Hazırda "Beşiktaş" 35 oyundan 77 xalla 3-cü, "Konyaspor" isə 35 matçdan 50 xalla 8-ci yeri tutur.

7 iyun

"Beşiktaş" - "Konyaspor" - 3:3 (İkinci hissə)

Qollar: Fernandes, 6 (1:0), Muleka, 41 (2:0), Ulgun, 45+2 (2:1), Emreli, 47 (2:2), Pozuelo, 51 (2:3), Bingöl, 62 (3:3)

Qırmızı vərəqə: Olgun, 66 ("Konyaspor")

