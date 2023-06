İrana gedən azərbaycanlı xəstələri müalicə edən həkimlərin xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları olması barədə iddialar yayılıb.

Metbuat.az “MOUZE“ teleqram kanalına istinadən xəbər verir ki, yeni həkimlər azərbaycanlı xəstələri “tələyə” salmağa çalışırlar. Hətta onları casusluğa cəlb edirlər.

Buna görə də İrana müalicə üçün gedən azərbaycanlılardan diqqətli olmaları, yeni və tanımadıqları həkimlərlə ünsiyyət qurmamaları xahiş olunur.

