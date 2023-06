Gələn həftə Vaşinqtonda keçirilməsi planlaşdırılan Azərbaycan və Ermənistan XİN nazirlərinin görüşü təxirə salınıb.

Metbuat.az "Sputnik Armenia"ya istinadən bildirir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ani Badalyan bildirib.

Badalyan görüşün yeni tarixinin daha sonra açıqlanacağını deyib.

