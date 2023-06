Bu il ali təhsil müəssislərinə qəbul planı təsdiq olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Elm və Təhsil Nazirliyinin Aparat rəhbərinin müavini, Elm, ali və orta ixtisas təhsili şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edən Yaqub Piriyev media nümayəndələri ilə görüşdə deyib.

O bildirib ki, plan təhsil müəssisələrinə göndərilib.

