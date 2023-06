“Laçın yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur” - Hikmət Hacıyev

Prezident İlham Əliyevin siyasəti nəticəsində azad Laçın yeni intibah və inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev tviterdəki hesabında yazıb.

“Prezident İlham Əliyevin siyasəti nəticəsində azad Laçın Ermənistanın işğalı altında 30 il davam edən vandalizmdən sonra yeni intibah və inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. Müasir şəhərsalma və inkişaf konsepsiyalarının bütün yeni elementləri Laçında tətbiq edilir”, - Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi qeyd edib.

