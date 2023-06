Millimizin üzvü Renat Dadaşovun çıxış etdiyi “Qrasshopper"in yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə komandanın sabiq müdafiəçisi Bruno Berner təyin olunub. Onunla 2 illik müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, “Qrasshopper” ötən mövsüm yüksək liqanı 7-ci pillədə başa vurub.

Xatırladaq ki, bundan əvvəl Sürix təmsilçisini Corco Kontini çalışdırırdı.

