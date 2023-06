Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Ukraynaya 20 ton yanacaq verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə SOCAR məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, Ukrayna tərəfinin müraciəti nəzərə alınaraq, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, müvafiq humanitar yardım məqsədilə SOCAR Ukraynanı 20 ton yanacaqla təmin edib.

