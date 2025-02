Suriya prezidenti Əhməd əş-Şəraa sabah Türkiyəyə səfər edəcək.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Əhməd əş-Şəraa prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşəcək.

Qeyd edək ki, Əhməd əş-Şəraa ilk xarici səfərini Səudiyyə Ərəbistanına edib. Şəraanın Səudiyyə Ərəbistanı səfərindən sonra Türkiyəyə səfər edəcəyi bildirilib.

