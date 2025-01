​Sərfəli krediti haradan götürmək olar?

Kredit faizi həm sərfəli olsun, həm də bütün kreditləri bir ünvanda birləşdirib, aylıq daha az ödəniş etmək istəyirsinizsə, Unibank doğru seçiminizdir.

Unibank sizə 50.000 manatadək krediti illik 9,5 %-dən başlayan faiz dərəcəsi ilə 60 ayadək müddətə götürmək imkanı yaradır.

“Unibank”dan nağd kredit götürmək bu üstünlükləri verir:

- İllik 9.5 %-dən başlayan kredit əldə etmək;

- 50 000 AZN-dək məbləğ;

- zamin tələbi yoxdur;

- kreditin ödəniş tarixini müştəri özü təyin edir;

- 60 ayadək ödəniş müddəti;

-tez və rahat rəsmiləşdirmə imkanı;

-müştərinin istəyinə görə kredit həyat sığortası.

Krediti banka gəlmədən sifariş etmək üçün aşağıdakı imkanlar da mövcuddur:

- 055 457 81 17 vatsap nömrəsinə yazaraq;

-“Kredit” sözünü sms ilə 8117-yə göndərməklə;

- Bankın saytından (https://unbk.az/nagdkredit) onlayn sifariş etməklə.

Əgər UCard-ınız varsa, filiala gəlmədən, UBank tətbiqindən saniyələr ərzində, cəmi bir neçə toxunuşla kredit əldə edə bilərsiniz. Hələ də UCard-ınız yoxdursa, sizə yaxın Unibank filialına yaxınlaşaraq, elə yerindəcə, çox rahat şəkildə və pulsuz bu multivalyutalı karta sahib ola bilərsiniz.

Unibank- Sənin Bankın!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.