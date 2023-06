Xırdalan şəhərində bədbəxt hadisə nəticəsində həyatını itirən şəxsin son görüntüləri yayılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı video sosial mediada paylaşılıb.

Belə ki, Abşeron rayon sakini, 1987-ci il təvəllüdlü Minayə Rasim qızı Nuriyeva iyunun 8-də saat 17 radələrində Xırdalan şəhərində yerləşən Heydər Əliyev adına parkdakı atraksiyondan yıxılıb.

O, xəstəxanaya yerləşdirilsə də, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

