Avtobus qəzaya düşdü, yaralılar var - FOTO

Gəncədə mikroavtobusla minik maşının toqquşması zamanı xəsarət alanların kimliyi məlum olub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, xəsarət alanlar 1992-ci il təvəllüdlü J.Zeynalova, 1973-cü il təvəllüdlü M.Abbasova, 1964-cü il təvəllüldü Z.Orucova, 1995-ci il təvəllüdlü V.Bayramov, 1996-cı il təvəllüdlü S.Məmmədcəfərovdır.

Yaralıların birinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

Qeyd edək ki qəzaya düşən mikroavtobus 28 saylı xətt üzrə işləyən avtobus olub.

Qəza zamanı mikroavtobusda xeyli sayda sərnişin olub.

***

19:08

Gəncədə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb.

Hərəkətdə olan VAZ markalı minik maşını ilə "Mercedes" markalı mikroavtobus toqquşub.

Qəza zamanı bir neçə nəfər xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətlərinin kafi olduğu bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.