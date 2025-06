Gəncədə yolu keçmək istəyən 2001- ci il təvəllüdlü Nigar Mehdiyevanı avtomobil vurub.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Mirzə Abbas Abbaszadə küçəsində qeydə alınıb.

24 yaşlı qadın yaxınlıqdakı xəstəxanalardan birinə çatdırılıb. Onun vəziyyəti kafi qiymətləndirilir.

Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.

