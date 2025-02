3 rayonda ağır qəza oldu - VİDEO

Minik avtomobillərinin toqquşması ölümlə nəticələnib.

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən bildirir ki, ağır qəza ötən gecə Qəbələdə baş verib. 56 yaşlı Emin Muşdaqovun idarə etdiyi minik avtomobili Tövlə kəndi ərazisində 30 yaşlı Aqasif Qəriblinin sükan arxasında olduğu minik maşını ilə toqquşub.

Avtomobillərdən birində olan sərnişin, 67 yaşlı Ehsan Kərimov aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Hər iki sürücü və 2 nəfər sərnişin - 51 yaşlı Müslüm Soltanov və 23 yaşlı Elnur Cəbrayılov isə xəsarət alıb.

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi Mübariz Ağayev bildirib ki, ilkin məlumata görə Aqasif Qəriblinin avtomobili idarə etmək hüququ olmayıb və onun alkoqollu içki qəbul etməsinə əsaslı şübhələr var. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır.

Ağcabədidə də ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, bir nəfər isə ağır xəsarət alıb.

Rayonun Avşar kəndində 18 yaşlı Şükür Nəcəfov idarə etdiyi avtomobili ağaca çırpıb. Sürücü özü hadisə yerində dünyasını dəyişib. Avtomobildə olan sərnişin, 17 yaşlı Sevər Quliyev isə xəsarət alıb.

Beyləqanda isə minik avtomobili daş lövhəyə çırpılıb. Ağr qəza rayonun Birinci Aşıqlı kəndində baş verib. 26 yaşlı Fuad Novruzovun idarə etdiyi nəqliyyat vəsitəsi kəndin girişini göstərən daş lövhəyə çırpılıb. Sürücü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Lakin, həkimlərin səylərinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hər 3 hadisə ilə bağlı cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır.

Daha ətraflı videoda:

