1,5 milyon illik sümük alətləri tapıldı

Tanzaniyada 1,5 milyon illik sümük aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tanzaniyanın əhəmiyyətli qazıntı sahəsi olan Olduvai dərəsində 2015-2022-ci illər arasında iş aparan arxeoloqlar heyvan sümüklərindən hazırlanmış 1,5 milyon illik alətlər aşkar ediblər.

Qazıntı yerindən 1,5-2,7 milyon il əvvələ aid daş alətlər və heyvan sümükləri tapılıb. Lakin bu sümükləri yaxından tədqiq edən elm adamları bəzilərinin qəsdən qırıldığını düşünürlər.

Tədqiqat zamanı 1,5 milyon il əvvələ aid cəmi 27 sümük aləti müəyyən edilib



