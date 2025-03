Xərclədikcə qazanırlar - "Pulgir" kimi tanınan 5 bürc

Pul düşkünü olan bürclər adətən maddi təhlükəsizliyə və rahatlığa böyük önəm verən, sərvət toplamağı sevən bürclərdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar pul qazanmaq üçün çalışqan, ağıllı və bəzən hətta bir qədər hesabçı ola bilərlər.

Oğlaq pul və karyera fanatıdır. Maddi stabillik onun üçün çox önəmlidir. Karyera pillələrində yüksəlmək və sərvət toplamaq üçün çox əziyyət çəkir. Pulunu boşuna xərcləməz, həmişə investisiya etməyi düşünər.

Buğa gözəl həyat yaşamaq üçün pul qazanmaqdan çəkinməz. Pulunu lüks şeylərə, keyfiyyətli yeməyə və əyləncəyə xərcləməyi sevir. Sərvətini qorumağı və artırmağı bacarır.

Əqrəb pul qazanmaq üçün hiyləgər strategiyalar qura bilər. Maliyyə sahəsində güclü instinktlərə malikdir.

Qız hesabçı və qənaətcildir. Pulunu boş şeylərə sərf etməz, hər qəpiyini hesablayar. Çox çalışır və maliyyə baxımından həmişə tədbirli davranır. Qazandığını artırmaq üçün analitik düşünür.

Şir pulu sevir, amma qazanmaqdan çox xərcləməyi bacarır. Status və nüfuzu üçün pula ehtiyacı var. Hər zaman zəngin və güclü görünməyə çalışır.

