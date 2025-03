Türkiyə Prezidenti və ailəsini sosial mediada təhqir etməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs edilib.

Metbuat.az Haberglobal-a istinadən xəbər verir ki, Mersin Mut adlı şəxs məhkəmə qarşısına çıxarılıb.

O, “ictimaiyyəti açıq şəkildə nifrət və düşmənçiliyə sövq etmək” ittihamı ilə həbs edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.