Ağcabədi rayonunda partlayış olub.

Metbuat.az TNS-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Hindarx qəsəbəsində baş verib.

Əl qumbarasının partlaması nəticəsində 5 nəfər ölüb, 2 nəfər ağır xəsarət alıb.

Ölən və yaralılar bir ailənin üzvləridir.

