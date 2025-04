Bu cərrahla bağlı araşdırma başladı

Üzgərmə əməliyyatı zamanı sosial mediada canlı yayım açan cərrahla bağlı araşdırma başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Oxu.Az-ın sorğusuna cavab olaraq Analitik Ekspertiza Mərkəzindən məlumat verilib.

"Bu məsələ ilə bağlı məlumatlıyıq. Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzində hadisənin araşdırılması məqsədi ilə artıq işçi qrupu yaradılıb. Məsələ ciddi araşdırılacaq və ehtiyac yarandığı halda plandankənar yoxlamanın açılması barədə qərar qəbul ediləcək. Araşdırmanın nəticəsi barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək", - deyə məlumatda bildirilib.

Qeyd edək ki, sosial mediada "Tuana estetic centre" klinikasında Esmira adlı cərrahın üzgərmə əməliyyatı zamanı xəstənin dərisini əlində tutaraq canlı yayım açdığını əks etdirən görüntü yayılıb.

