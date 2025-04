Azərbaycan xaricdən nə qədər saç idxal edib?

Bu ilin ilk ayında Banqladeş, Çin və Türkiyədən toplamda 69.4 kq insan saçından parik, şinyonlar gətirilib.

Metbuat.az Valyuta.az-a istinadla xəbər verir ki, idxal olunan saçın 1 kilosunun ortalama qiyməti 598.71 manat olub.

Məlumata əsasən, idxal olunan saçın 1 kilosu Banqladeşdən təxminən 359.29 dollar və ya 610.79 manata, Çindən 350.23 dollar və ya 595.39 manata, Türkiyədən isə 350 dollar və ya 595 manata gətirilib.

Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə isə idxalda təxminən 2.86 dəfə və ya 45.1 kq artım qeydə alınıb.

Xatırladaq ki, 2024-cü ilin yanvar ayında idxal Çin, Hindistan, İtaliya və Polşadan idxal həyata keçirilib.

Belə ki, Çindən 1 kilosu təxminən 349.59 dollar və ya 594.30 manatdan 12.3 kq, Hindistandan 428 dollar və ya 727.60 manatdan 10 kq, İtaliya və Polşadan isə müvafiq olaraq 110 dollar (187 manat) və 510 dollardan (867 manat) 1 kq idxal həyata keçirilib.

