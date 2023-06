“Real Madrid” prezidenti Florentino Peres Kilian Mbappeni transfer edəcəklərini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Peres bildirib ki, Kilian Mbappe karyerasını “Real Madrid”də davam etdirəcək. Peres Kilian Mbappenin transferi ilə bağlı sual verən azarkeşə "Bəli, Kilian gələcək, amma bu il yox" deyə cavab verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.