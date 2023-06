Qarşıdakı 3 gün ərzində bürcləri nə gözləyir? - PROQNOZ

Astroloqlar qarşıdakı 3 gün ərzində bürcləri gözləyən hadisələr ilə bağlı proqnoz veriblər.

Metbuat.az həmin məlumatları təqdim edirlər:

13 iyun tarixində bürcləri gözlənilməz maddi və mənəvi çətinliklər gözləyə bilər. İş mühitində maliyyə məsələlərinə görə məsuliyyət daşımağa məcbur ola bilərsiniz.

14 iyun Ay Buğa bürcündə hərəkətini davam etdirəcək. Gün ərzində emosional ola bilərsiniz. Daxili aləminizdə baş verən hadisələri böyüdəcəksiniz. Sevdiklərinizdən uzaq qalmaq hissləri sizi incidə bilər. Unutmayın maliyyə çətinlikləri də sizi izləməkdə davam edir.

15 iyun tarixində ünsiyyətlə bağlı problemlə üzləşə bilərsiniz. Əgər görüş və ya müsahibəyə hazırlaşırsınızsa bununla bağlı axsamalar yaşana bilər.

Aidə / Metbuat.az

