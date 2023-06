Norveçli şahmatçı, dünyanın 1 nömrəli qrossmeysteri Maqnus Karlsen Bakıda keçiriləcək dünya kubokunda iştirak edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə FİDE məlumat yayıb. Karlsenin yarışda iştirakı təsdiqlənib.

O, iyulun 29-da start götürəcək yarışın ən reytinqli şahmatçısı olacaq.

Qeyd edək ki, yarış iyulun 29-dan avqustun 24-dək təşkil olunacaq. Dünya kubokunun mükafat fondu 2,5 milyon dollardır.

