Bakıda qadının xəstəxanada təcili yardım xərəyindən düşərək öldüyü iddia edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baku TV hadisənin görüntülərini yayımlayıb.

Görüntülərdə qadının xərəkdən yıxılması və xəstə yaxınları və həkimlər arasında dava düşdüyü öz əksini tapır.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.