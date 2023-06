Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin sabiq rəisi, general-polkovnik Vaqif Axundovun nəvəsinin toyu olub.

Metbuat.az "Qaynarinfo"ya istinadən bildirir ki, Bakıdakı restoranların birində keçirilən toy mərasimində Vaqif Axundov özü də iştirak edib.

General-polkovnik toyda "Azərbaycan oğluyam” musiqi sədaları altında nəvəsi ilə birgə rəqs də edib.

