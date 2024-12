​"Qalatasaray"ın ulduzu tarixi kluba gedir - Böyük təklif irəli sürüldü

"Qalatasaray"da uğurlu oyun nümayiş etdirən Barış Alper Yılmaz bir sıra Avropa klublarının diqqət mərkəzindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, hələ mövsümün əvvəllində bir sıra klubların marağında olan futbolçu “Qalatasaray”da qalmağa üstünlük vermişdi. Lakin mövsümün fasiləsində Barış Alper Yılmazın İngiltərəyə transfer ola biləcəyi deyilir. İngiltərə mətbuatında yer alan iddialara görə, "Nottingham Forest" mövsümün fasiləsində Barış Alper Yılmazı heyətinə qatmaq istəyir. İngiltərə klubu Barış Alper üçün 20 milyon avro büdcə ayırıb. "Qalatasaray"ın Barış Alperdən daha çox gəlir əldə etmək istədiyi irəli sürülür.

Qeyd edək ki, Barış Alper Yılmaz ötən mövsüm ümumilikdə 55 matçda iştirak edib. Meydanda 3490 dəqiqə meydanda olan futbolçu 7 qol və 12 məhsuldar ötürmə ilə töhfə verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.