Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif bu günlərdə Azərbaycana səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə diplomatik mənbədən bildiriblər.

Səfər zamanı danışıqların əsas mövzusunu ticarət və nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi təşkil edəcək.

