Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban Əliyeva və Türkiyə Respublikasının birinci xanımı Əminə Ərdoğan İçərişəhəri ziyarət ediblər.

Metbua.az xəbər verir ki, bu barədə Əminə Ərdoğan Tvitterdə paylaşım edib.

O, İçərişəhərdə ABAD-ın fəaliyyəti çərçivəsində el sənəti nümunələri ilə tanış olub.

